مصر تستثمر 83 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر نجحت في توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، واستطاعت تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر المصنع.

وأوضح مدبولي، خلال ترؤسه الأربعاء، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول «صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، أن «الدولة المصرية تتخذ إجراءات على هذا الصعيد تشمل إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وشرق بورسعيد”.

وأضاف رئيس الوزراء أن «قناة السويس، التي تعد أهم ممر مائي في العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنوياً، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر”.

كما حضرت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.

وقال مدبولي خلال المائدة المستديرة: «إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر»، مؤكداً «الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنياً، التي تستهدف رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035″.

وأشار مدبولي إلى أن «مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية»، موضحاً في هذا الصدد أن «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر”.

وقال مدبولي: «إن القرب الجغرافي بين مصر وأوروبا يعد أمراً مُهماً للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب”، مؤكداً أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا”.

ضاف أنه «يوجد ارتفاع في الطلب المحلي على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة”.

وتحدث مدبولي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، مؤكداً أن مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في صياغة «استراتيجية الهيدروجين الأخضر»، والموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية.

وأضاف أن «مصر تسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذي من المقرر أن يتضمن جميع الحوافز التي ستمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر”.

وأضاف رئيس الوزراء المصري: «هناك جهات حكومية بعينها هي المسؤولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و«صندوق مصر السيادي»، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم مؤخراً تشكيل وحدة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة لإدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل”.

وأوضح مدبولي أن «مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو من أهم الأولويات بالنسبة لنا، مضيفاً أنه قابل العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار”.