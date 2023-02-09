مصر تستثمر 1.2 مليار دولار لتطوير في حقل ظُهر للغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الاستثمارات الجديدة في حقل غاز ظُهر بالبحر المتوسط خلال العام المالي المقبل 2023/2024 تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موضحة أنها تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مشروعات ستقام لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية للحقل، وهي تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة، بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى كإنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة (ظُهر) وربطها بضواغط محطة (الجميل)، بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.

بدوره قال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، إن بلاده اكتشفت كمية غاز غير مسبوقة في حقل ظُهر في وقت قياسي.

وأكد أن “ما تحقق في حقل ظهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالميا منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسي بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل”.

وأوضح “اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذى يشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج”.

ويعد حقل ظُهر هو اكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط من قبل شركة “إيني” الإيطالية عام 2015 في منطقة تسمى شروق، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد.