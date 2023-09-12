قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” في الرياض، إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع المدينة السكنية المزمع تنفيذها شرق العاصمة الرياض بالسعودية تبلغ 40 مليار ريال.

حيث وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC على هامش معرض سيتي سكيب العالمي، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات شرق العاصمة الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.





وأرجع رجال أعمال في تصريحات صحافية، أن سبب هذا الاتجاه يعود إلى الحوافز التي تقدمها السعودية، وأبرزها سرعة تخصيص الأرض بالأمر المباشر، وإتاحة التمويل للمطورين لسرعة البدء في تنفيذ واستكمال مشروعاتهم.

وتضم قائمة شركات التطوير العقاري المصرية التي تعتزم إنشاء مشروعات في السعودية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي يديرها رجل الأعمال هشام طلعت، وشركة أوراسكوم للتنمية مصر المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال سميح ساويرس، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال عمرو سليمان، وشركة تطوير مصر التي يديرها الدكتور أحمد شلبي.

وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عبير عصام إن “الحوافز الاستثمارية التي أقرتها المملكة العربية السعودية شجعت عددا محدودا من شركات التطوير العقاري المصرية إلى تفعيل شراكاتها الموقعة مسبقا مع شركات سعودية لإنشاء مشروعات مشتركة بالمملكة للاستفادة من هذه الحوافز”.

وتستهدف السعودية إنشاء 1.5 مليون وحدة ورفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وفي سبيل تحقيق ذلك توفر المملكة حوافز استثمارية عديدة لشركات التطوير العقاري سواء على مستوى سرعة تأسيس الشركة وإصدار التراخيص أو على مستوى توفير التمويل اللازم لبدء إنشاء المشروع.