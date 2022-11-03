مصر ترفع احتياطها من النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في خزائنه إلى 33.411 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بزيادة تقدر بـ 213 مليون دولار عن أيلول/سبتمبر الماضي.

ويتشكل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري من سلة من العملات العالمية الرئيسية وهي:

الدولار الأمريكي

العملة الأوروبية الموحدة – اليورو

الجنيه الإسترليني

الين الياباني

اليوان الصيني

وتعتبر الوظيفة الرئيسية للاحتياطي الأجنبي من النقد والذهب لدى البنك المركزي، هي ضمانة لتوفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وخط دفاع في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

رفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد أقر الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي حيث بلغت اليوم 24.30 جنيه مقابل الدولار الواحد.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي قوي ومضاعفته خلال 4 سنوات.