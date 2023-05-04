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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر ترفع أسعار بعض المنتجات البترولية

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي وقررت رفع الأسعار

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أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر أنها اجتمعت يوم أمس الأربعاء لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي وقررت رفع الأسعار.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اطلع عليه أريبيان بزنس، إنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر وذلك اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6 آلاف جنيه للطن.

أصبحت أسعار البنزين والسولار والمازوت بعد القرار الحكومي المفاجئ كالتالي:

 لتر السولار: 8.25 جنيه.

– لتر بنزين 80: 8.75 جنيه.

– لتر بنزين 92: 10.25 جنيه.

– لتر بنزين 95: 11.50 جنيه.

– طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية: 6 آلاف جنيه

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