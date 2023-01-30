مصر ترصد متحوراً جديداً من كورونا أسرع انتشاراً

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن رصدها لمتحور جديد من فيروس كورونا يطلق عليه XBB.1.5.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، إن المتحور الجديد هو سلالة فرعية من سلالة المتحور أوميكرون، ويستطيع أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات.

وأضاف أن أي فيروس يتكاثر ويصنع نسخاً من نفسه إذا سنحت الفرصة له، فتتغير تركيبته الوراثية أحياناً وهو ما يعتبر أمراً طبيعياً، ويعرف ذلك بالطفرة الجينية، وكلما أصبح أكثر انتشاراً زاد تكاثره، ولا تؤدي هذه التغيرات إلى تغيرات جوهرية للفيروس في عدواه أو التسبب في مرض الشخص.

كما أشار إلى وجود 5288 تسلسلاً للمتحور الجديد في 38 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والدانمارك.

للوقاية من #فيروس_كورونا ومتحوراته يُنصح بتلقي اللقاح وجرعته التنشيطية #معًا_نطمئن pic.twitter.com/EHVQ9ZBgqw — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 29, 2023

ولفت إلى أن تطعيمات لقاح كورونا مهمة جداً خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفاً أن اللقاحات متوفرة للأطفال بداية من عمر 12 عاماً وحتى 18 عامًا، وكذلك للكبار من سن 18 عاماً وما فوق.

كما تطرق إلى توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور «أوميكرون» وجميع متحورات فيروس كورونا، حيث تصل أول شحنة بإجمالي مليون جرعة إلى مصر خلال أسبوعين.