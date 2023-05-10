فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر ترد على نتفليكس بفيلم جديد عن كليوباترا الحقيقية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كليوباترا

أعلن عالم الآثار المصري زاهي حواس، الأربعاء، عن إطلاق فيلم وثائقي عن كليوباترا، تزامنا مع طرح عمل مشابه عبر منصة “نتفليكس” أثار جدلا واسعا في مصر بسبب تجسيد ممثلة ذات بشرة داكنة شخصية الملكة الفرعونية.

ووصف الوثائقي الذي تبلغ مدته ساعة ونصف الساعة عبر قناة مخرجه كورتيس رايان وودسايد على “يوتيوب”، بأنه يروي قصة “كليوباترا الحقيقية”، بعدما أثار خيار “نتفليكس” إسناد دور الملكة الفرعونية إلى ممثلة من البشرة السوداء انتقادات واسعة في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء إنتاج هذا العمل ردا على فيلم تطرحه “نتفلكس” بعنوان “الملكة كليوباترا”، أنتجته جايدا بينكيت سميث وقدم على أنه “مستند إلى إعادة بناء (الشخصيات والأحداث) وشهادات خبراء”.

وقال حواس في الوثائقي: “هل كانت كليوباترا سوداء؟ بداية، ليس لدي أي شيء ضد السود على الإطلاق، لكني أذكر الحقائق”. انظروا إلى الملكات المقدونيات، لم تكن أي منهن من السود”.

يشار إلى أن كليوباترا تنتمي للسلالة المقدونية، وهي تتحدر من الجنرال بطليموس الذي أصبح أثناء تقسيم إمبراطورية الإسكندر الأكبر، ملك مصر الذي رأى الحضارة الهلنستية تزدهر على ضفاف النيل.

وتقول الروايات المتناقلة عبر التاريخ إن الملكة التي ولدت عام 69 قبل الميلاد كانت تتمتع بجمال رائع، لكن يبقى مظهرها ولون بشرتها مصدرا للتكهنات والتفسيرات.

وفي عام 2009، ذكر فيلم وثائقي بثته شبكة “بي بي سي” البريطانية، أن دماء إفريقية كانت تجري في عروقها، لكن من دون إثارة جدل.

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