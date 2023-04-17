مصر تدعو عائلة كندية لزيارة أم الدنيا قبل أن يفقد أبنائها البصر

دعت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عائلة كندية مؤلفة من زوجين وأربعة أبناء إلى زيارة مصر؛ أم الدنيا، قبل أن يفقد ثلاثة من أبناء العائلة بصرهم في مرض نادر.

وتفاجئ سباستيان وزوجته إديث؛ الكنديان، قبل أكثر من سنة بأن ثلاثة من أبنائهم (كولين ولوران وليو) أصيبوا بمرض التهاب الشبكية الصبغي الذي سيفقدهم البصر تدريجياً وينتهي بهم الأمر بالعمى عند منتصف العمر، بحسب التقارير الطبية، ولكن يبدو أن العائلة أخذت الأمور بشكل إيجابي.

ونصح الأطباء الزوجين قراءة كثير من الكتب لأبنائهم حتى تزيد معرفتهم بالعالم وتتخزن لديهم صور كثيرة يمكنهم أن يتذكروها بعد ذلك عندما يفقدون بصرهم.

ولكن الزوجان قررا أن يفعلا ما هو أفضل من ذلك بكثير؛ إذ قررا اصطحاب الأطفال في رحلة حول العالم وذلك من أجل صناعة ذكريات بصرية حقيقية وليست صوراً فقط من خلال الكتب.

وسافرت العائلة خلال العام 2022 إلى 13 دولة منها ليبيا وزامبيا وتنزانيا ومنغوليا وتركيا وسلطنة عمان ومن بين تلك الدول التي رغبوا في زيارتها مصر.

زيارة مصر

تلقت الأسرة الكندية دعوة من هيئة تنشيط السياحة المصرية التي استمعت لقصة الأسرة، وأرادت إعطاء فرصة للعائلة من بزيارة معالم القاهرة التاريخية والاستمتاع بأجوائها.

ووثقت العائلة زيارتها لمصر قبل أيام، عبر لقطات مصورة نشرتها في حسابها الرسمي بـ “إنستغرام”، أظهرت حرصها على زيارة أماكن أثرية بينها أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، ومقبرة توت عنخ آمون.

وعبر حساب “مِلء عيونهم” (https://www.pleinleursyeux.com) أعلنت العائلة دعوتها للذهاب في رحلة على نهر النيل بين الأقصر وأسوان، وأرفقتها بعبارة “لقد انبهرنا بشدة من ضخامة المعابد الأثرية وجمال المواقع هناك”، مؤكدة أن أطفالها استمتعوا بالتجربة.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة المصري عمرو القاضي، في تصريح متلفز، إن الأسرة كانت لديها رغبة في زيارة مناطق كثيرة بآسيا، إلا أنها قررت ختام جولتها العالمية في مصر.

وأضاف القاضي “تواصلت معهم في وقت سابق، وعبّروا عن سعادتهم ورحبوا جداً بتلك التجربة وقمنا بتنظيم برنامج سياحي شامل لهم”، مشيرا إلى أن زيارتهم روجت للسياحة في البلاد بشكل غير مباشر.

عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية

وبعد زيارة الأهرامات والمتاحف في القاهرة، استقلت العائلة القطار الليلي إلى أسوان، لبدء رحلتهم النيلية إلى الأقصر. واختتموا زيارتهم إلى مصر بالانطلاق في بالون هوائي فوق المعابد ووادي الملوك في الأقصر عند شروق الشمس.

وكان كثيرون قد تأثروا بقصة العائلة الكندية التي حرصت صحف ووسائل إعلام عالمية على سردها، بينما تفاعل معها رواد المنصات وتمنوا شفاء أطفال الأسرة من مخاطر فقدان بصرهم.

وقالت عضو مجلس النواب المصري نورا علي في تدوينة عبر فيسبوك “مصر تحقق حلم عائلة كندية، قبل فقدان أطفالها نعمة البصر بسبب مرض وراثي”.

تفكير برة الصندوق

أهم مالصندوق

أسرة كندية

إكتشفت إن ٣ من ولادها عندهم مرض بيسبب فقدان البصر

وزارة السياحة فى لفتة إنسانية وجهت لهم دعوة لزيارة مصر

ومعالمها الأثرية

الاسرة نشرت صور الزيارة

وأشادوا بالأثار المصرية اللى مكنوش يعرفوا عنها حاجة غير مالأفلام الوثائقية#هنغرد_في_عشق_مصر pic.twitter.com/aj1fuUP1fC — ??Madah ?Elkamar?? (@Madaa_Elblkasy) April 10, 2023

وتطالب الأسرة بدعم “منظمة مكافحة العمى” في كندا، إذ ترى أن تمويل الأبحاث المنقذة للبصر أمر هام، وقد يساعد في إنقاذ من يعانون من فقدان البصر أو مرض في العين قد يقود في نهاية الأمر نحو العمى.

والتهاب الشبكية الصباغي مرض وراثي يؤدي لتراجع تدريجي بالخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين، مما قد يقود للعمى. وحاليا يوجد في بريطانيا على سبيل المثال شخص واحد مصاب به من بين كل 3 آلاف إلى 4 آلاف شخص، ولا يوجد له علاج إلى الآن.