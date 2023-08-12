مصر تخفض عدد المستندات المطلوبة من شركات بعد التأسيس

(موقع زاوية عربي) – خفضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، عدد المستندات المطلوبة من بعض الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس في أحدث خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب تدفقات دولارية.

وتعاني مصر منذ أكثر من عام من نقص في السيولة الدولارية بعد هروب الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالمياً التي أعقبت بدء الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع العام 2022.

وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد -المسيطر عليه القطاع العام- أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 3 مليار دولار مع مصر لم تحصل منه الدولة سوى على شريحة واحدة حتى الآن مع تأخر المراجعات.

ووافقت الحكومة، الشهر الماضي، على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية لخلق مزيد من الفرص للقطاع الخاص.

تفاصيل القرار

“القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار،” بحسب تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية في بيان صادر من الهيئة الجمعة.

وبحسب البيان، فقد تقرر خفض عدد من المستندات المطلوبة من الشركات العاملة تحت مظلة الهيئة تضمنت التالي:

– مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات

– خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات

– تفويضات حضور الاجتماعات

– سند حيازة فرع أو موقع الشركة

– محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد

– محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة

– إقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات واستقالاتهم

– سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم في حال وفاتهم

– شهادات خاصة بوفاة أحد الشركاء أو المساهمين والتي كانت تتضمن شهادة الوفاة، إعلام الوراثة، شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث، شهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة

ويجب على الشركات الاحتفاظ بهذه المستندات في حال طلبها.