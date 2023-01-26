مصر تخسر أمام السويد ببطولة كرة اليد

لم يتمكن لاعبو منتخب مصر لكرة اليد من حجز مقعدهم في نصف نهائي البطولة والدخول في المربع الذهبي بعد خسارتهم اليوم أمام السويد بنتيجة 26-22 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

انتهت المباراة بفوز دفع السويد إلى نصف النهائي بطولة العالم للرجال IHF بفوزها على مصر ، والتي تم إقصائها في هذه المرحلة من المسابقة للمرة الثالثة.

هل كانت الخسارة أمام الدنمارك في المباراة الأخيرة من الدور الرئيسي مجرد لمحة على الرادار ، أم كانت مصر في مأزق بعض الشيء بعد بدء بطولة العالم IHF للرجال عام 2023 بخمسة انتصارات متتالية؟

What a rocket ? Precision and power from Egypt right back Mohsen Mahmoud ? #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/Mywjp9qHCq — International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2023

ورغم البداية القوية للفراعنة في الشوط الأول من المباراة إلا أن السويد استطاعت أن تحسم أول 30 دقيقة لصالحها بنتيجة 14-9. واستمر تقدم منتخب السويد في الشوط الثاني حتى أنهى المباراة بنتيجة 26-22. وبهذه النتيجة، يفشل المنتخب المصري في التأهل لنصف نهائي مونديال اليد، ليكتفي بالمنافسة على أحد المراكز من الخامس إلى الثامن. وحققت يد مصر تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو الفوز في 5 من أصل 7 مباريات حتى الآن بكأس العالم لكرة اليد.

كانت الإجابة الحاسمة ستقدم في شكل مباراة ضد السويد في تيلي 2 أرينا Tele2 Arena في العاصمة ستوكهولم ، الضغط والطبيعة الحاسمة للمباراة لم تؤثر على استعدادات مصر في أول 20 دقيقة من المباراة. تذكر “الفراعنة” أنهم هزموا الدنمارك بركلات الترجيح في نفس المرحلة من المسابقة قبل عامين ولن يخافوا من اللعب في السويد أمام أكثر من 17.000 مشجع. كان لدى مصر خطة واضحة منذ البداية في الهجوم.

قدم اللاعبون العديد من التمريرات في اتجاه ممدوح شبيب حيث سيطر لاعب الخط بالكامل على المباراة في أول 11 دقيقة ، وسجل أربع مرات من خمس تسديدات ، مما ساعد مصر في تحقيق تقدم 6: 4 ، مع كما يتمتع حارس المرمى كريم هنداوي بكفاءة توفير بنسبة 50٪. ومع ذلك ، لم تكن السويد سهلة ، على الرغم من تقديمها كفاءة هجومية بنسبة 54٪ فقط في أول 20 دقيقة ، مع عرض مخيب للآمال تمامًا من الظهير الأيمن ألبين لاجيرجرين ، الذي تعثر في تسديداته الثلاث الأولى ، كل ذلك في مواقف فردية مع هينداوي. سواء كان ذلك عن طريق التصميم أو مجرد مصادفة بحتة ، فقد بدأت عودة السويد بعد مهلة دعاها المدرب جلين سولبرج في الدقيقة 22. منذ تلك الدقيقة ، قدم المنتخب الإسكندنافي أداءً لا تشوبه شائبة ، بقيادة الحارس أندرياس باليكا ، الذي تصدى لخمس تسديدات متتالية.

واستقط باليكا هتافات كبيرة من مشجعي السويد المتواجدين في الملعب في ستوكهولم ، حيث نجحت في صد التسديدات بنسبة 48٪. كانت تلك هي اللحظة المحورية في اللعبة. لم يفشلوا فقط في التسجيل لمدة 11 دقيقة و 28 ثانية ، حيث استمر الجفاف في الشوط الثاني ، لكنهم أيضًا مكّنوا منتخب السويد من التقدم مدعومًا بهدفين لكل من نيكلاس إيكبرج وإريك جوهانسون ، ليزيد تقدمهم بسبعة أهداف ، قبل 27 دقيقة من نهاية المباراة. مع إعاقة واضحة ليحي الدين يقود الهجوم – كان يلعب بإصبع مخلوع ويسدد مرة واحدة فقط على المرمى – بدا أن مصر تفتقر إلى الإبداع والكفاءة لمنافسة السويد.

وأقيمت مباراة مصر والسويد ضمن لقاءات الدور ربع النهائي والمقام حاليا بدولتي السويد وبولندا.