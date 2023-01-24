مصر تخسر أمام الدنمارك لتواجه السويد في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد

تغلب منتخب الدنمارك على منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 30-25 فى اللقاء الذى جمعهما في آخر مبارياته في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد 2023 الذي تستضيفه بولندا والسويد.

تقدم منتخب الدنمارك فى بداية اللقاء بفارق 6 نقاط وحاول منتخب مصر تعديل النتيجة دون جدوى وانتهى الشوط الاول بنتيجة 17 -12 .

وحاول الفراعنة تقليص الفارق و العودة في اللقاء،لكن براعة الحارس المخضرم نيكلاس لاندين وقف أمامهم على الرغم من تألق حارسنا الشاب عبد الرحمن حُميد.



وأجرى مدربنا الإسباني باروندو العديد من التغيرات لكن لم تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة 30-25.

وبذلك أحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المتصدر منتخب الفايكنج برصيد 9 نقاط.



وسيلتقي منتخب مصر بمنتخب السويد بالدور ربع النهائي، بعد تصدر المضيف للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويلتقي منتخب الديناميت الدنماركي بمنتخب المجر بالدور ذاته.

شاهد المباراة مباشرة لحظة بلحظة

ق1: حارس الدنمارك يتصدى ويلعب هجمة مرتدة سريعة يتقدم بها منتخب بلاده 1-0

ق3: هدف أول للمنتخب المصري، 2-1 للدنمارك



ق6: الدنمارك تتقدم 4-1

ق9: إيقاف دقيقتين على إبراهيم المصري

ق10: لاندين حارس الدنمارك يتصدى من ضربة جزائية أمام محمد سند

ق15: 10 – 5 لصالح الدنمارك

ق19: 13 – 7

ق27: 15- 10 لصالح منتخب الدنمارك

ق30 : 17-12 نهاية الشوط الأول

الشوط الثانى

ق31: 18-12

ق35: 19-13

ق41: 22-14

ق46: 22-16

ق50 : 25-18 لصالح الدنمارك

ق53: 27-19

ق60 : 30-25

ق1: حارس الدنمارك يتصدى ويلعب هجمة مرتدة سريعة يتقدم بها منتخب بلاده 1-0 ق3: هدف أول للمنتخب المصري، 2-1 للدنمارك ق6: الدنمارك تتقدم 4-1 ق9: إيقاف دقيقتين على إبراهيم المصري ق10: لاندين حارس الدنمارك يتصدى من ضربة جزائية أمام محمد سند ق15: 10 – 5 لصالح الدنمارك ق19: 13 – 7 ق27: 15- 10 لصالح منتخب الدنمارك ق30 : 17-12 نهاية الشوط الأول

Photo of the day ? The highly anticipated battle ????? The defending title holders Denmark showed their power tonight ??#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/liZERSWNxb — International Handball Federation (@ihf_info) January 23, 2023