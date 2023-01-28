تواصل الهند تصدر قائمة أكبر المستفيدين من التحويلات أي الدول التي تتلقى أعلى تحويلات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، فيما حلت مصر في المرتبة الخامسة-32,337 مليار دولار- بإجمالي تحويلات من 794 مليار دولار لقرابة 176 دول بحسب بيانات البنك الدولي للعام 2022.

وفيما سعت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للبحث في اليات جديدة لجذب التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج وسبل استثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العائد على الاستثمار، اشتكى كثير من المصريين في الخارج من أن مدخراتهم بالجنيه المصري في مصر قد تبخرت مع ارتفاع الدولار لمستويات قياسية.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر أمس قرابة 29.82 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع فيما كان سعره العام الماض في شهر مارس آذار الماضي، يقترب من 16 جنيها مصريا.