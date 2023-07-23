من المتوقع أن يسجل عام 2023 أرقاما قياسية كبيرة في مصر، وبعد تسجيل أكثر من 7 ملايين سائح في البلاد ، لا تظهر أي علامة على تراجع الإقبال الكبير من السياح ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليونًا بحلول نهاية عام 2023 بزيادة كبيرة عن 11.7 مليون زائر وصلوا في عام 2022، فيما يتوقع أن يتراجع الجنيه قليلا بحسب رويترز.

وتلعب عوامل كثيرة في تشجيع قدوم السياح أبرزها:

أسعار معقولة

لطالما كانت مصر دولة جذابة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة. لكنها أصبحت ميسورة التكلفة أكثر مع انخفاض قيمة الجنيه المصري . فقد انخفضت قيمة العملة بأكثر من 20٪ منذ بداية العام. لهذا السبب ، يمكن للمسافرين الاستفادة من الأسعار المنخفضة ، والتي تعد أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشعبية ووجهات العطلات.

وفقًا لموقع BudgetYourTrip.com ، يبلغ متوسط تكلفة ساعات الرحلة لمدة أسبوع واحد فقط 181 دولارًا للشخص الواحد (لا يشمل الرحلات الجوية). عمارات الغردقة على البحر.

تأشيرة 5 سنوات

قدمت مصر مؤخرًا تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب ، مما يسهل على السائحين الزيارة أكثر من أي وقت مضى. يمكن للمواطنين من 180 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) البقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل مرة ، على الرغم من أنه يمكنهم دخول البلاد ومغادرتها عدة مرات كما يريدون. كان بإمكان هذه الجنسيات في السابق الدخول كسائح بتأشيرة مدتها 30 يومًا عند الوصول. ومع ذلك ، فإن خيار الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات يكون أكثر جاذبية لأولئك الذين يرغبون في استكشاف البلد بمزيد من التعمق.

الدفع بالبطاقة

أصبح استخدام بطاقات الائتمان أكثر شيوعًا في مصر للدفع مقابل الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب السياحي. حتى وزارة السياحة والآثار المصرية تستخدم الآن نظامًا غير نقدي لإصدار التذاكر. هذا يعني أنه يمكن الآن استخدام البطاقة لشراء تذاكر لمناطق الجذب الشهيرة ، مثل الأهرامات والمسلة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

رحلات النيل

يتوق المزيد من المسافرين للإبحار في أطول نهر في إفريقيا. في حين أن هناك العديد من خيارات الرحلات البحرية ، فإن Viking Anton الجديدة تمامًا هي واحدة من أحدث وأفخم القوارب التي سيتم افتتاحها في عام 2023. الرحلة التي تستغرق 12 يومًا (التي تملكها وتديرها Viking River Cruises) ، هي رحلة استكشاف ذهابًا وإيابًا تزور القاهرة والأقصر وقنا وإسنا وأسوان وإدفو . إنها تجربة رائعة أن ترى مصر القديمة والحديثة مرة واحدة.