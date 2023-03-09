مصر تحصل على أكبر تعويض في تاريخها لتعويمها سفينة جانحة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية عن أن القاطرة التي حصلت عليها القناة كتعويض من الشركة المالكة للسفينة الجانحة إيفرجيفن، ثمنها 7.4 مليون دولار بالإضافة إلى التعويض المالي، وحصلنا على القاطرة هدية إضافية.

وأوضح اللواء أسامة خلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء في برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه على قناة “صدى البلد”، أن تدشين القاطرة نبيل الهلالي أحد بنود التسوية مع شركة إيفرجيفن، وقدرتها تصل إلى 75 طن قوة الشد.

وأضاف إن “عدد السفن التي تمر من قناة السويس زاد نتيجة افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان في السابق يمر من المجري الملاحي لقناة السويس 42 سفينة في المتوسط يومياً، الآن يمر يومياً 70 سفينة، لذلك نحتاج إلى قدرات جديدة تتناسب مع الزيادة المستمرة في المرور”.

وأكد أن قناة السويس لديها الإمكانيات والقدرات والخبرات، والعالم تابع باهتمام سرعة التعامل مع تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم هيئة قناة السويس ومرافقها بقوة لتصل إلى أعلى مستوى عالمي.

أكبر تعويض

في سياق منفصل، كان الإعلامي والمحامي المصري البارز خالد أبو بكر مستشار هيئة قناة السويس، وأحد أعضاء فريق التفاوض وصف في العام 2022 مفاوضات السفينة الجانحة إيفر جين بأنها كانت شاقة وطويلة، وأن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الشركة انتهت بتقديم التعويضات المناسبة عن الخسائر التي تسبب فيها السفينة وإفراج هيئة قناة السويس عنها.

وقال المحامي خالد أبو بكر، في تصريحات تليفزيونية، إن الأزمة استمرت ستة أيام، وكان لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وتكبد خسائر ضخمة إذ تكبد العالم تسعة مليارات دولار في حجم التجارة العالمية، وتوقفت 600 سفينة في أماكنها، كما أن الإمدادات إلى أوروبا تعطلت، وكان هناك سلع قابلة للتلف متعطل نقلها، والعالم كان يدفع ثمناً باهظاً.

وأضاف “يمكننا وضع أنفسنا مكانه.. تلقي اتصالات هاتفية من كل مسؤولي العالم، ومن الداخل، من بينها أربعة اتصالات يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن يقترح عليه أي أحد فعل شيء، لكن الجميع كانوا يسألونه عما سيفعله كان يدرس ما سيفعله جيداً، وكان الأمر يمثل تحديا غير طبيعي له، وبعد ذلك حان وقت اتخاذ القرار، وكان يمكن للشركة أن تستعين بطرف آخر يدلي بدلوه في كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ، فتم الحصول على استشارة شركة هولندية، وعقد بعض مسؤولي الهيئة اجتماعا مع ممثليها، حيث اقترحوا حل المشكلة خلال ثلاثة أشهر وتفريغ السفينة، كما اقترحت جهة أخرى شطر جزء من السفينة”.

وقال إن “الملحمة الحقيقية كانت في الأيام الستة التي استطاعت خلالها هيئة قناة السويس تعويم السفينة إيفر جيفن، ولا بد أن يعرف العالم كيف تصرفت مصر خلال هذه الأزمة، لوقف خسائر عالمية وتوقف للإمدادات الأوروبية.. وكل ساعة تمر كان العالم كله يدفع ثمن جنوح السفينة”.

المحامي المصري خالد أبو بكر مستشار هيئة قناة السويس

تورتة من الرئيس المصري

قال المحامي خالد أبو بكر إنه “بسبب نجاح الفريق المصري في تعويم السفينة كنت أجلس على طاولة المفاوضات مرفوع الرأس، والهيئة تلقت التهنئة بتويتة من الرئيس.. ولا قدر الله الخسارة لم تكن مالية فقط، لأنها كانت تمس سمعة دولة، كل شركات الملاحة كانت تهنئ الفريق أسامة ربيع، وكانت تريد معرفة كيف تم تحرير السفينة إيفر جيفن”.

وأضاف “في أول جلسة من مفاوضات التعويم تم الإشادة بتحرير السفينة، وأصحاب الفضل الأول العمال الفنيون الذين جعلوني أقف على أرض صُلبة على طاولة المفاوضات، لولا ذلك كنت سأجلس على الطاولة وأنا أحس أن في جانبي تقصيراً”.

وأكد أن “ما حصلت عليه قناة السويس هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، لكن بنود الاتفاق سرية واحنا وقعنا على كدا ودا جزء من نجاح المفاوضات، أخدنا مبلغ تعويض محترم جداً وقاطرة حديثة جزء من التعويض، وكان الأمر مُجدياً لما تحملته الهيئة من خسائر، وتم الإفراج عن السفينة بعد تمام سداد المبلغ بالكامل، والجانب الآخر التزم بكل الاتفاقيات التعاقدية وحصلنا على مبلغ التعويض بالكامل”.

عامان على جنوح إيفر جيفن وتوقفت الملاحة في أهم ممر مائي

حلت قبل أيام ذكرى مرور عامان على جنوح سفينة “إيفر جيفن” في الممر الملاحي لقناة السويس يوم 23 مارس/آذار 2021، ما تسبب في تعطل حركة الملاحة البحرية 6 أيام.

وجنحت إيفر جيفن البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.

وأدى إغلاق قناة السويس إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتوقف سلاسل الإمدادات العالمية التي تعتمد على القناة كأحد الممرات البحرية الاستراتيجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقدرت هيئة قناة السويس الخسائر التي تكبدتها مصر من جراء الحادث بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد (72 – 90 مليون دولار)، بالإضافة إلى تكلفة إعادة تعويم السفينة مرة أخرى.

وفي يوم 29 مارس/آذار 2021، نجحت مصر في إعادة تعويم السفينة وعودة الملاحة إلى طبيعتها في القناة، واحتجاز السفينة لحين الاتفاق على تسوية بشأن حجم الأضرار وتحديد التعويضات.

وعلى إثر ذلك، تقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (تخضع لها الهيئة) للمطالبة بتعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.

وعرضت شركة شوي كيسن كايشا اليابانية -المالكة لسفينة إيفر جيفن تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار، رأته هيئة قناة السويس بأنه لا يغطي رسوم العبور المفقودة والأضرار التي لحقت بالممر المائي وتكاليف المعدات والعمالة التي شاركت في عملية تعويم السفينة مرة أخرى.

وفي يوليو/تموز 2021، توصلت هيئة قناة السويس إلى تسوية مع الشركة المالكة لـ “إيفر جيفن” بعد خفض قيمة التعويضات إلى 550 مليون دولار، ليتم الإفراج عن السفينة.

وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتؤمن عبور 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

ووافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2021 على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.