مصر: تحسن عجز حساب المعاملات الجارية

(موقع زاوية عربي) – تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي 2022-2023 ليسجل نحو 5.3 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية في أكبر دولة عربية من حيث السكان في مطلع شهر يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة أمس الثلاثاء، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة (يوليو/تموز 2022- مارس/آذار 2023) بدعم تراجع عجز الميزان التجاري، وتضاعف فائض الميزان الخدمي مع زيادة ملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات قناة السويس لتسجل 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار.

وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 17.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي من 23.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وزاد صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفترة إلى 7.9 مليار دولار من 7.3 مليار دولار.

الصادرات والواردات

وتراجعت الصادرات خلال الفترة إلى 31.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما مدفوعات الواردات، فتراجعت خلال الـ 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 54.6 مليار دولار من 66 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.