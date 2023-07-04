مصر تحذر مواطنيها في السعودية ومخالفات كبيرة لمن يعمل لحسابه

حذرت وزارة الهجرة المصرية من عقوبات على المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية، في حال عملهم لحسابهم الخاص.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أن عقوبة الوافد المصري بالمملكة العربية السعودية، في حال عمله لحسابه الخاص، تتضمن الآتي: غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال سعودي، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل.

وفيما يخص المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص، أو لدى الغير، أو تستخدم عمالة غيرها، لها العقوبات:

غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال سعودي.

الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

السجن للمدير المسؤول أيضًا لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدًا.

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، قد أطلقا حملة توعية موسعة باسم اعرف حقك واطمئن، تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.