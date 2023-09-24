ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر تحذر إثيوبيا.. ماذا حدث في الاجتماع الثلاثي؟

العجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
مصر

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.

وقال شكري خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت إن مصر تواجه ندرة مائية حادة، والعجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.

وأضاف شكري أن الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.

وشدد وزير الخارجية المصري على “موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة”.

وأتت كلمة شكري بعد ساعات قليلة من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة في العاصمة أديس أبابا بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

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