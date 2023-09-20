مصر تحدد موعد الاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن يوم الاثنين المقبل 25 أيلول/سبتمبر الجاري سيكون موعداً لإطلاق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال مؤتمر صحفي إن الهيئة اطمأنت على التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيصدر الإثنين، مشيراً إلى الانتهاء من التكليفات والتوجيهات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.

وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي: “نجنب منصب رئيس الجمهورية الطعون.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية ذلك، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري، قبل تطبيقه”.