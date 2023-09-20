فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدول

مصر تحدد موعد الاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن يوم الاثنين المقبل 25 أيلول/سبتمبر الجاري سيكون موعداً لإطلاق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال مؤتمر صحفي إن الهيئة اطمأنت على التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيصدر الإثنين، مشيراً إلى الانتهاء من التكليفات والتوجيهات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.

وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي: “نجنب منصب رئيس الجمهورية الطعون.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية ذلك، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري، قبل تطبيقه”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا