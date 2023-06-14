مصر تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس

أعلن السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، أن مصر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وقال بوريسينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: “تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة. ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر”.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت في وقت سابق تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

ويعد تجمع “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم و”بريكس” هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للتجمع، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج الدول أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول بريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كلا من بنجلاديش، والإمارات وأوروجواي.

يذكر أن مجموعة بريكس هي تكتل دولي يسعى لتقليص الهيمنة الاقتصادية الغربية من خلال مجموعة السبع ومنظمات تهيمن على العالم مثل المؤسسات المالية التي تفرض شروطا لتقديم القروض والدعم المالي على دول نامية عديدة، و يجمع بريكس دولا مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وتأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.