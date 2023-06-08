مصر تتعاقد مع 5 دول لاستيراد اللحوم قبيل عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع خمس دول هي السودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا والهند لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة بهدف تنويع المصادر والمنشأ قبيل عيد الأضحى المبارك 1444 هـ.

وقال وزير التموين والتجارة ‏الداخلية علي المصيلحي، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس، إن الوزارة عملت علي التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، وأشار إلى أنه تم التعاقد مع دول افريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا، ‏مضيفاً أن تنوع المناشيء سوف يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف الوزير “عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان، مشيراً إلى أنه جار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5 آلاف طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التعاقد على ألف طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر”.

وفي تقرير تلقاه “المصيلحي من “أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏كشف عن توافر ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقرى حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، فضلاً عن أن هناك 5 آلاف رأس بقرى تم حجرها وحجزها بدولة السوادان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن”.

وقال البيان إنه “في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة في تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد في ظل الظروف الراهنة قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الشركة المصرية السودانية والحصول على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتي لما يقرب من 10 الآلف رأس بقري، واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي ، لتصل الكميات التي تم استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحى المبارك”.

وأوضح البيان أنه جار “وصول 5 آلاف رأس اغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلاً عن كمية خمسة آلاف ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها هذا الشهر”.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية أحمد حسنين “على توافر أربعة آلاف طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى التعاقد على ‏استيراد أوراك/ صدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، مؤكداً ان الشركة تزيد الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها”.

‏وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطري عليها من دول المنشأ والكشف الطبي عليها أيضاً بعد دخولها ‏الأراضي المصرية قبل ذبحها، مؤكداً أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبي عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر قفزة غير مسبوقة، وذلك قبيل عيد الأضحى المُبارك، ما يتسبب في حالة من الركود بالأسواق، ويُتوقع أن تُسهم جنباً إلى جنب وعوامل أخرى من بينها الإجراءات الرسمية لضبط الأسواق، في انخفاض الأسعار نسبياً.

وتتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق المصرية، حالياً، بين 300 إلى 400 جنيه فيما توفر وزارة التموين المصرية لحوماً سودانية طازجة في منافذها الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 200 إلى 225 جنيهاً.

وتعمل الحكومة المصرية على أكثر من صعيد من أجل ضبط الأسواق وكفاية الطلب المحلي على اللحوم.

لدى مصر خمسة آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان تكفي لمدة عام وسبعة أشهر، طبقاً لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، نهاية أبريل/نيسان الماضي.

تعمل الحكومة -بحسب المصيلحي- على توفير مصادر أخرى للاستيراد، وذلك بهدف تنويع مصادر الماشية بالسوق قبل عيد الأضحى.

قبل أسبوعين، أعلن المصيلحي الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى.

تستورد مصر لحوماً من الصومال وتشاد

أسعار اللحوم في مصر

سجلت أسعار اللحوم الكندوز من 280-320 جنيهاً بينما سجلت أسعارها في المناطق والأحياء الراقية نحو 417 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البقري

بلغت أسعار اللحوم البقري البلدي، بحسب وسائل إعلام مصرية، بين 330-350 جنيهاً للكيلو.

بلغت أسعار كيلو كباب الحلة 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو

بلغت أسعار اللحوم البتلو 250 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الضأني

سجلت أسعار اللحوم الضأن 280 جنيهاً.

أسعار اللحوم الجملي

وسجلت أسعار اللحوم الجملي 280-300 جنيه.

اللحوم المجمدة 200 جنيه.

اللحم المفروم المجمد 280 جنيهاً.

أسعار السجق

سجلت اسعار 240 جنيهاً.

ويتزايد الطلب على اللحوم والأضاحي في مصر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1444 هـ.