فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر تتعاقد على شحنات وقود لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

نجحت الحكومة المصرية في التعاقد على شحنات الوقود اللازمة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء الصيفية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول دائمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عن نجاح الحكومة في التعاقد على جميع شحنات الوقود اللازمة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن وزارة المالية قد وفرت المخصصات اللازمة لاستيراد الغاز والمازوت، ومن المتوقع وصول الشحنات المتعاقد عليها خلال شهري يوليو وأغسطس.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده مدبولي مع أعضاء الحكومة الجدد، حيث أكد على ضرورة إيجاد حل دائم لمشكلة انقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة قد قدمت حلاً استثنائياً لأزمة الصيف الحالية من خلال توفير حوالي 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكداً على التزام الحكومة بتقديم حل نهائي بحلول نهاية العام.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية كفاءة التشغيل في محطات وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز والمازوت ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع البترول. مؤكدًأ على أن وزارة المالية ستوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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