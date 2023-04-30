مصر تتجه للسماح للمغتربين باستيراد الذهب بدون جمارك

في أول ردّ فعل رسمي على فورة أسعار الذهب في مصر، أعلن وزير التموين علي مصيلحي أنَّ وزارته تسعى لتقديم اقتراح للحكومة يتيح للمصريين العاملين في الخارج استيراد الذهب بدون رسوم جمركية، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، كأحد الحلول لكبح جماح تضخم أسعار الذهب في السوق المحلية.

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حوالى 38 جنيهاً، بينما يستقر في السوق الرسمية عند 31 جنيهاً. ومع عدم اقتناع العديد من المواطنين بفائدة شهادات الاستثمار البالغة بحدّها الأقصى 22% بموازاة تفاقم التضخم لأكثر من 32%، تحوّلت الجنيهات والسبائك الذهبية إلى ملجأ لحفظ القيمة.

وبلغ سعر الذهب عيار (21) الأكثر شعبية في مصر أكثر من 2800 جنيه للغرام الواحد (ما يعادل 90 دولاراً) وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض أمس السبت إلى نحو 2600 جنيهاً للغرام وفقاً لمتعاملين في السوق المحلية، في حين يقترب سعر الجنيه الذهب من 21 ألف جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 30.90 جنيه مصري).

وقال الوزير المصري في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الوزارة، إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيداً ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض، في إشارة إلى فتح المجال لاستيراد الذهب للمغتربين المصريين في الخارج.

وتُعد تصريحات الوزير هي أول تعليق حكومي على أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر. قفزت أسعار الذهب أكثر من ألف جنيه خلال الأسابيع الأخيرة نظراً لزيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها ملاذاً آمناً للتحوط من تراجع سعر صرف الجنيه المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مصيلحي أن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يُعد سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار.

ويعتبر لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أنَّ استقرار أو تراجع أسعار الذهب في مصر مرهون بعاملين، الأول استقرار الأوضاع العالمية، والثاني توافر النقد الأجنبي في البلاد.

وقد حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ آذار / مارس 2022 حتى كانون الثاني / يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار منيب إلى أنَّ “تهافت المواطنين” على شراء الذهب بأي سعر، أدّى إلى استمرار زيادة أسعار المعدن الأصفر. منوّهاً بأنَّه لو تمّ تسعير الذهب وفق سعر سوق الصرف الرسمية؛ “لتراجع بنحو 30%؜ عن الأسعار المتداولة حالياً”. لكنَّه يَعتبر أنَّ تقييم بيوت الخبرة العالمية المنخفض للعقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار؛ “دفع العديد من التجار إلى التسعير وفق تلك التوقُّعات، وهو ما شهدناه بشكلٍ واضح في السوق بالآونة الأخيرة”.

وقد عدّلت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، مؤخراً نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).

ويترقب صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر لمزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها الحكومة، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه الصندوق في ديسمبر ويمتد لـ46 شهراً، وفقاً لوكالة “بلومبيرج”.