مصر تبني مترو في الإسكندرية بـ 1,4 مليار دولار

أعلنت شركة «أوراسكوم كونستراكشون» أن تحالف شركتي “أوراسكوم للإنشاءات” و”كولاس ريل” وقع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء مع الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية في جمهورية مصر العربية بقيمة 1,3 مليار يورو (1,4 مليار دولار). وستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة “كولاس ريل” بتنفيذ هذا المشروع الجديد الذي سيمكن من توفير وسيلة نقل جماعي فعالة وآمنة ومستدامة في الإسكندرية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة “تاليس”الفرنسية بتنفيذ أعمال الاشارات والاتصالات وبوابات التذاكر.

يمتد هذا المشروع لمسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية، والذي يُعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية. ويتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويُعد المشروع امتداداً للدور الذي تقوم به شركة أوراسكوم للإنشاءات، كلاعب رئيسي في تطوير مترو القاهرة الكبرى منذ الثمانينات، والآن تفخر الشركة بدورها الجديد لبناء منظومة لمترو حديث في محافظة الإسكندرية، ويؤكد هذا المشروع مكانة وخبرات شركة أوراسكوم للإنشاءات كشركة متخصصة في قطاع النقل، وعلى قدرة الشركة للحصول على مشروعات مهمة وذات جودة ممولة من مؤسسات مالية دولية.

وتضم مشروعات الشركة الحالية والسابقة في هذا القطاع مجموعة واسعة من أنظمة النقل الحديثة والمستدامة. وتشمل مشروعات كبرى، مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3500 كيلومتر في مصر والشرق الأوسط.