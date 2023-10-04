مصر تبدأ إنتاج الوقود الأخضر

وقعت مصر وشركة سي 2 إكس التابعة لميرسك اتفاقية إطارية جديدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء. رويترز.

وتعاونت شركة ميرسك، وهي شركة شحن وخدمات لوجستية دنمركية، في سبتمبر مع مالك حصة الأغلبية فيها لتأسيس سي2 إكس كشركة جديدة لمتابعة مشاريع ضخمة للميثانول الأخضر بالقرب من قناة السويس في مصر وميناء هويلفا في إسبانيا، وكذلك في عدة مواقع أخرى.

وتعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى من قبل شركة ميرسك حيز التنفيذ.

وتخطط عملاقة الشحن العالمية “ميرسك” لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم سي تو إكس (C2X) تستهدف إنتاج الميثانول الأخضر في مصر وإسبانيا من أجل تزويد السفن بالوقود الأخضر.