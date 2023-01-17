مصر تبحث عن مومياء نفرتيتي وابنتها عنخ إسن آمون

تبحث مصر عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها الملكة عنخ إسن آمون من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية.

وقد أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية الأسبق، أنه سوف يعلن عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) في 26 كانون الثاني / يناير الحالي، في مؤتمر صحافي عالمي.

وأضاف حواس خلال محاضرته على هامش معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام في متحف دي يونغ في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، الجمعة، أنه يبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي، وابنتها الملكة عنخ إسن آمون من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية.

وكان زاهي حواس، قد صرح فى تصريحات سابقة عن الاستعداد للإعلان عن كشف أثرى كبير قريبا، قائلا: “سوف نعلن في فبراير عن كشف لمومياء الملكة نفريتيتي وابنتها عنخ إس اسن آمون”.

وأكد حواس أن مصر آمنة، وهي البلد الوحيد الذي أقيم فيه عرض لأكبر بيوت الموضة في العالم على غرار «ديور» في الأهرامات، و«ستيفانو ريتشي» أمام معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر (جنوب مصر).

وفي نهاية شهر مايو (أيار) من العام الماضي، تم الإعلان عن اكتشاف «أكبر خبيئة أثرية تعود للعصر المتأخر»، والتي ضمت 250 تابوتاً أثرياً لمومياوات آدمية و150 تمثالاً برونزياً في جبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة بالجيزة.

وشمل الاكتشاف تماثيل أثرية للمعبودات المصرية القديمة، إضافة إلى بردية قديمة تعتبر الأولى التي تسجل باسم عالم آثار مصري.

واعتبرت وزارة السياحة والآثار المصرية، اكتشاف التوابيت الأكبر من نوعه، منذ الكشف عن 100 تابوت بنفس الموقع الأثري في 2020.

وترجع تسمية منطقة سقارة إلى إله الجبانة «سوكر»، وهي إحدى المناطق الموجودة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو منذ عام 1979. ومن أشهر آثارها هرم زوسر المدرج أول بناء حجري في التاريخ.

أقصر الشمال

وتعتبر سقارة بمثابة «أقصر الشمال»، فهي تعد الجبانة الشمالية الموازية لجبانة طيبة (الأقصر) في الجنوب، ولا تزال مليئة بالأسرار، باعتبارها مكان الدفن الأساسي لجبانة «منف» عاصمة مصر لعصور طويلة، لذلك من المتوقع الكشف عن المزيد من الآثار المبهرة في سقارة بحسب خبراء آثار.

واستقبلت منطقة آثار سقارة السبت السيدة نوريا سانز المدير الإقليمي لليونيسكو، حيث اصطحبها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، في جولة تعريفية بالمنطقة، واستعرض وزيري أعمال الحفائر التي تقوم بها حالياً البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة، وكذلك آخر الاكتشافات الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم والنشر العلمي لعدد من المقابر التي تضمها المنطقة الأثرية.