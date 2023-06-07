مصر: تأسيس شركة قابضة لقناة السويس

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء شركة حكومية باسم شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار.

وتسعى مصر لتعظيم عوائدها من قناة السويس -وهي مجرى ملاحي عالمي- في وقت تواجه ضغوط لتوفير الدولار وارتفاع التضخم.

ووفقا لبيان الحكومة المصرية الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، يأتي القرار من “حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها” إضافة لعزيز مشاركة القطاع الخاص لكن بدون تفاصيل عن دور القطاع الخاص.

وتزداد المطالب من القطاع الخاص المصري والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بتقليص دور الحكومة وشركات القطاع العام في الاقتصاد المصري، وهو أمر لم يتحقق بشكل ملحوظ حتى الآن.

وسيكون مقر الشركة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وستعمل في النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ويتضمن ذلك بناء وإصلاح وتجديد السفن، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة.

وسيُنقل للشركة القابضة الجديدة، شركتي القناة لرباط وأنوار السفن والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، وهما من بين شركات الهيئة العامة لقناة السويس.

ويجوز للشركة القابضة الجديدة إنشاء شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.

وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) وافق، في نهاية العام 2022، على مشروع قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء صندوق يسهل بيع وتأجير أصول مملوكة لقناة السويس.

ويعد دخل قناة السويس وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.