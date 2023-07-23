مصر: البرنامج الزمني لفصل التيار الكهربائي

أوضح مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية قبل ساعات بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر الأخير فيما يخص تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، خلال مداخلة تلفزيونية، إن احتمالية فصل التيار وفقاً لبيان الشركة يكون في تمام الساعة 11:50 دقيقة أو في تمام الساعة 12:10 على سبيل المثال، وفي حالة عدم انقطاع التيار من المحتمل فصل التيار الكهربي في تمام الساعة التالية.

وأكد حمزة على إمكانية انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلاً “أؤكد على بيان رئيس الوزراء أنه مع منتصف الأسبوع تنتهي الأزمة إن شاء الله”.

وأوضح أن قطع التيار ستكون لمدة ساعة ولن تتجاوزها إلا في أضيق الحدود، كما أوضح أن مدة انقطاع التيار تكون وفقًا للمدينة ونسبة الأحمال بها.

وأضاف أن بيان شركة الكهرباء جاء لطمأنة المواطنين.

وجاء ذلك بعد بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر، ليل أمس السبت، التي أعلنت فيه أنه سيتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال، طبقاً للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وحذرت الشركة، في بيانها، المواطنين من عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتباراً من منتصف ليل السبت 23 يوليو/تموز 2023.

وانقطاع الكهرباء كان الحدث الأبرز في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد أن زادت حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للتعليق على الأزمة في بيان رسمي.

وقال مدبولي، في بيان حديث، إن الحكومة بدأت منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. وأدى هذا إلى زيادة استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. وسيتم الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل، من أجل استعادة الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأكد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام.

وأضاف أن “الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى جملة تأثيرات، على عدد من الدول المختلفة.. نحن حالياً في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية”.

وأثارت عودة انقطاع الكهرباء في مناطق مصرية عديدة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واشتكى مواطنون من محافظات عدة خصوصاً في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المنطقة ومنها مصر، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.