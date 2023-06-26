مصر: انهيار عقار من 13 طابقاً في الإسكندرية

انهار عقار مكون من 13 طابقاً في محافظة الإسكندرية شمال مصر، صباح اليوم الإثنين، وأكدت تقارير وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقالت محافظة الإسكندرية في بيان عبر فيسبوك “انتقل اللواء محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية، على الفور إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، وذلك بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع”.

وأوضح الشريف “أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار”.

وشدد المحافظ، بحسب البيان الذي اطلع عليه أريبيان بزنس، “على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار”.

مصر ??



إنهيار عقار يتكون من 13 طابقًا في #الإسكندرية قبل قليل.. وجار البحث عن عالقين أسفل الأنقاض .



نتمنى السلامة للجميع ،،، pic.twitter.com/zVpKpZ9lxP — ????sahab سحاب ?? サハブ?? (@sahabnews1) June 26, 2023

ولم تصدر أي تصريحات رسمية عن وجود مصابين أو ضحايا إلا أن تقارير صحافية أكدت وجود أشخاص تحت الأنقاض؛ إذ قال “بوابة أخبار اليوم” المحلية إن المبنى المنهار “مأهول بالسكان.. (وهناك) عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار”.