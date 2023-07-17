انهار عقار مكون من خمسة طوابق في منطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، صياح اليوم الإثنين، وأكدت تقارير وجود نحو 6 وفيات وبعض الإصابات وانهار عقار آخر صباح اليوم في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، بحسب موقع “القاهرة 24“، إخطاراً من مأمور قسم شرطة حدائق القبة يفيد بانهيار عقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمحل البلاغ، كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.

وتم نقل المصابين في سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

انهيار عقار في محافظة البحيرة

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين أيضاً، انهيار عقار سكني تحت الإنشاء مكون من ثمانية طوابق بالشارع الوسطاني، ما نتج عنه إصابة سبعة أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، حفاظاً على أرواح المارة، وجارٍ البحث عن أشخاص مفقودين تحت العقار المنهار، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وتعاني مدن مصر من انهيار عقارات قديمة أو تحت الإنشاء بين الحين والآخر ينتج عنها أحياناً وفيات وإصابات.