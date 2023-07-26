أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه من المتوقع الاستمرار في اللجوء إلى تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي في أكبر دولة عربية من حيث السكان حتى منتصف شهر أغسطس/آب المقبل.

وأضاف المصدر، بحسب صحيفة “المصري اليوم” مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مؤشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التي يتم تخفيفها، نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية، لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر إن محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى نحو 110 مليون متر مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات، موضحاً أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

وأضاف أن برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر للفصل الاضطراري من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ 10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق، وبحد أقصى ساعة، فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل ولمدة ساعة بعد أقصى، وذلك بهدف أيضاً الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات في هذه التوقيتات.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ليل السبت الماضي، أنه سيتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال، طبقاً للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وحذرت الشركة المواطنين من عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتباراً من منتصف ليل السبت 23 يوليو/تموز 2023.

وانقطاع الكهرباء كان الحدث الأبرز في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد أن زادت حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للتعليق على الأزمة في بيان رسمي.

قال مدبولي، في بيان سابق، إن الحكومة بدأت منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. وأدى هذا إلى زيادة استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. وسيتم الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل، من أجل استعادة الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأكد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام.

وأضاف أن “الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى جملة تأثيرات، على عدد من الدول المختلفة.. نحن حالياً في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية”.

وأثارت عودة انقطاع الكهرباء في مناطق مصرية عديدة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واشتكى مواطنون من محافظات عدة خصوصاً في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المنطقة ومنها مصر، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.