مصر.. الكشف عن جريمة غسل أموال بمبلغ 75 مليون جنيه

كشفت السلطات المصرية جريمة غسل أموال بمبلغ 75 مليون جنيه، عن طريق شخصين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر إكس (تويتر سابقا) إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وأشارت إلى أن الثنائي قاما بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك.

وقالت الوزارة إن الهدف من ذلك كان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً). حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة #الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد #المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات… pic.twitter.com/fVXO27xEut — وزارة الداخلية (@moiegy) September 17, 2023