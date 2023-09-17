محمد علي by محمد علي

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

مصر.. الكشف عن جريمة غسل أموال بمبلغ 75 مليون جنيه

محمد علي by محمد علي
جريمة غسل أموال في مصر
جريمة غسل أموال في مصر

كشفت السلطات المصرية جريمة غسل أموال بمبلغ 75 مليون جنيه، عن طريق شخصين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر إكس (تويتر سابقا) إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وأشارت إلى أن الثنائي قاما بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك.

وقالت الوزارة إن الهدف من ذلك كان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً). حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا