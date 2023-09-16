مصر.. الكشف عن أساليب جديدة لتداول الدولار في السوق السوداء

كشفت السلطات المصرية أساليب جديدة يستخدمها بعض التجاء لتداول الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة.

وتعاني مصر من أزمة دولارية، حيث زاد الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمية وسعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 جنيهات على الأقل.

وحسب بيان لوزارة الشرطة في مصر، فإنه تم ضبط سمسار عقارات بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، يستخدم طرقا جديدة للحصول على الدولار.

ويقوم المتهم بتجميع مدخرات الأشخاص راغبي الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات في حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية على أن يقوم بتسليمهم ما يوازي تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد.

كما يقوم بتلقي الأموال من التجار الذين يحملون جنسية إحدى الدول داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبي استيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها واستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.

كما ضبطت الشرطة أحد التجار بحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.

#وزارة_الداخلية.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن #القاهرة عن ضبط الأتى:-



ضبط (سمسار عقارات – مقيم بدائرة قسم شرطة #التجمع_الأول) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته (مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو… pic.twitter.com/UqpFFkgUrJ — وزارة الداخلية (@moiegy) September 15, 2023