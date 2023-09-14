محمد علي by محمد علي

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مصر.. القبض على 4 تجار دولار وملايين العملات

محمد علي by محمد علي
ملايين العملات
ملايين العملات

ألقت الشرطة المصرية القبض على 4 تجار دولار خارج نطاق السوق المصرفي، بحسب بيان رسمي.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام شخصين بأسيوط بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وتم ضبط الثنائي حال استقلالهما سيارة “ملك شقيق أحدهما” وبحوزتهما (4,600,000 مليون جنيه) مخبأة داخل إطار كبير الحجم من الصاج موضوع بالمكان المخصص للإطار الاحتياطي للسيارة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق شخصين مقيمان بدائرة بالجيزة.

وتم ضبط الثنائي الآخر حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما (6,795,000 مليون جنيه – 200 ألف دولار أمريكي)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

كما أرشدا عن 291 ألف دولار أمريكي و4830 ريال قطري داخل حقيبة بسيارة ملك أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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