فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر.. القبض على “مستريح الإسكندرية”

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أنها ضبطت شخصا، صادرة بحقه أحكام في 6 قضايا، وأُطلق عليه لقب “مستريح الإسكندرية”، بعد مزاعم باستيلائه على 80 مليون جنيه من أموال المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “عقب رصد بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه (مستريح الإسكندرية)، والزعم باستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره”.

وأضافت الوزارة في منشورها: “بالفحص تبين أن الشخص المذكور (مدير إحدى الشركات هارب خارج البلاد، ومقيم بمحافظة الإسكندرية)، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 قضايا تبديد”.

وأردفت الوزارة: “تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، والجهات المختصة لاسترداد المتهم الهارب”.

وختمت قائلة: “وبتاريخ 21 من أيلول/سبتمبر الجارى، تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه”.

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