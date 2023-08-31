ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر.. القبض على صاحب مصنع

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية  المصرية، القبض على صاحب مصنع كابلات كهربائية لقيامه بتصنيع كابلات مقلدة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مصنع كابلات كهربائية  كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بإدراة المصنع بدون ترخيص، وبتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية المقلدة مدون عليها علامة إحدى الشركات، و استخدم المذكور خامات رديئة ومجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة.

وبتفتيش المصنع، عُثر بداخله على 1500 متر كابلات كهربائية، و طن كسر بلاستيك، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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