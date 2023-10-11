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مصر.. القبض على صاحب سلسلة ماركت شهيرة

اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الإستئناف على الأحكام، وقدم المحامي الخاص به مذكرة إفادة بموقفه القانوني

فريق التحرير by فريق التحرير
سلسلة ألفا ماركت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على صاحب سلسلة المحلات الشهيرة “ألفا ماركت” وذلك لتنفيذ 109 حكم حبس جزئي “شيكات” بإجمالي مدد حبس 197 سنة وكفالات مالية.

وعقب القبض عليه، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الإستئناف على الأحكام، وقدم المحامي الخاص به مذكرة إفادة بموقفه القانوني من هذه القضايا.

القبض على صاحب سلسلة ألفا ماركت

تعود بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة من القبض على “م. أ”، أحد الشركاء في صيدليات مصر ومالك ألفا ماركت، أثناء تواجده بنطاق دائرة قسم شرطة الدقي، لتفيذ أحكام عليه.

وبمواجهة المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعارض في جميع الأحكام الصادرة ضده وقدم حافظة مستندات تفيد موقفه القانوني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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