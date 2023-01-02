مصر: السيسي يوافق على وثيقة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية أوسع من مجالات الاستثمار.

النمو الاقتصادي

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن الوثيقة تهدف إلى:

إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات

رفع معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 بالمئة و30 بالمئة، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 – 9 بالمئة

أهم ملامح الملكية

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الوثيقة “تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة”.

تدخل الدولة

وبحسب البيان، سيتم تركيز تدخُل الدولة على :

ضخ الاستثمارات وملكية الأصول، في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها

رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطا سيتم التخارج منها، ولم يحددها البيان

كما أن هناك 56 نشاطا سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها

و76 نشاطا سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة له.

دور القطاع الخاص

وقال مدبولي: “إنه سيتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر”.