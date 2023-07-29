نصت تعديلات قانون الاستثمار المصري التي أقرها مجلس النواب (البرلمان)، حديثاً، على حق المستثمر في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسعته وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.

وأكد القانون بعد تعديله، بحسب صحيفة “المصري اليوم” مساء اليوم السبت، على أنه من حق المستثمر تملك المشروع وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كلها أو بعضها إلى الخارج.

وأوضح “توافق الدولة على إتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير”.

وأضاف أنه في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلباً بذلك مرفقاً به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

وتلتزم المشروعات الاستثمارية التي تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقاً لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوي (كل 3 أشهر) عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.

ويأتي هذا فيما تسعى مصر -التي تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضغوط على العملة ونقص في السيولة الدولارية- إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص خلال 3 سنوات ليصل إلى حوالي 60-65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.