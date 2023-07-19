يعتزم البنك المركزي المصري، خلال الفترة المقبلة، إطلاق بعض الخدمات الجديدة من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي (InstaPay) منها خدمات سداد الفواتير وستتاح خدمة الدفع للمصريين في الخارج.

وعلى هامش مشاركته في مؤتمر “سيملس شمال إفريقيا 2023” الذي نظمه البنك المركزي المصري، قال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع إيهاب نصر، في تصريحات، إن البنك المركزي المصري بصدد إتاحة عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي عبر تطبيق “إنستا باي” وإتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع.

وأوضح “نصر” أن المركزي المصري يعمل حالياً على مشروع ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية على الأجهزة الذكية بالتعاون مع البنوك ومع مقدمي خدمات الدفع عالمياً مثل شركة أبل باي للانتهاء من عمليات الربط الفني المطلوبة لتفعيل خدمات ترميز البطاقات.

وأضاف أنه تم فرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات “إنستا باي” بداية من العام الجديد، وإضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.

ويسمح التطبيق للمصريين العاملين بالخارج إمكانية التحويل من حساباتهم في البنوك المصرية. ويجري العمل حالياً على ربط تطبيق “إنستا باي” مع عدد من الدول.

وكان البنك المركزي المصري كشف ضمن تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر للعام 2023، أنه يعكف حالياً على إعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية وذلك نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا، وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.

ويعمل البنك في الوقت الحالي على إعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية التي تعرف بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع بالحضور.

وكشف التقرير عن أن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي ارتفع إلى 14.4 مليون عميل بنهاية العام 2022 وعدد مستخدمي الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول ارتفع إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، وعدد عملاء تطبيق “إنتسا باي” بلغ 2.16 مليون عميل، بنهاية مارس/آذار 2023. فيما بلغ عدد معاملات التطبيق 20.3 مليون عملية، وبلغت قيمة المعاملات 112.7 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري أطلق في مارس/آذار 2021، بحسب تقرير لموقع “القاهرة 24” أمس الثلاثاء، تطبيق إنستا باي لتحويل الأموال لحظياً بشكل إلكتروني، والذي يعمل البنك المركزي على تحديثه وتطويره بشكل دائم ليضم عديد من الخدمات المتميزة، كما قرر البنك المركزي مؤخراً زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على التطبيق في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمراراً لجهود دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

ويعد تطبيق إنستاباي InstaPay أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقد طورت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي المصري، منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقاً لتوجيهات البنك.

وتعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم، والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

ويمكن لمستخدم التطبيق الحصول على خدمة دعم العملاء عبر التطبيق ذاته أو من خلال الرقم المختصر 15989، أو من خلال الاتصال بخدمة دعم العملاء من البنك المصدر للمعاملة وتطبيق إنستاباي، متاح حالياً للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون.

ويتيح تطبيق إنستا باي الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول، كما يتيح لك التطبيق ربط جميع حساباتك البنكية في تطبيق واحد كما يتيح لك أيضاً تحويلات لحظية طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

ويتيح التطبيق التحويل لأي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، ويجب ملاحظة أن جميع التحويلات تتم تحت إشراف البنك الذي تتعامل معه لضمان سرية بياناتك على إنستاباي.

ويمكن استخدام تطبيق إنستاباي من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظياً بين البنوك المصرية الموجودة داخل التطبيق.

وبلغ عدد البنوك المنضمة لتطبيق إنستاباي للمدفوعات اللحظية نحو 27 بنكًا حتى الآن، منها البنوك العشرة الأولى التي انضمت للشبكة وتشمل: الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، العربي، البنك العربي الأفريقي، القاهرة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية.

وأضيفت أيضاً بنوك أبو ظبي الأول، قناة السويس، الأهلي المتحد، المصرف المتحد، أبو ظبي التجاري، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان والكويت الوطني والأهلي الكويتي وأبو ظبي الإسلامي، إتش إس بي سي، فيصل الإسلامي والبركة، المصري لتنمية الصادرات، التجاري وفا بنك، المصرف العربي الدولي.

حدود المعاملات المالية عبر تطبيق إنستا باي

70 ألف جنيه حد أقصى للمعاملة المالية.

120 ألف جنيه حد الخصم اليومي من البنك الواحد.

400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد.