تعتزم شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بيع أرض مشروع “هليو بارك” العملاق “نقداً” لمستثمر محلي، وبخصم قد يصل إلى 40% من قيمة الأرض التي تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا لـ”اقتصاد الشرق”.

وكانت الشركة المملوكة للحكومة وافقت في يوليو الماضي على دراسة عرض مقدم لشراء أرض المشروع والتفاوض حول عملية البيع، من دون أن تشير إلى اسم الشركة المتقدمة بالعرض أو هويتها أو أي تفاصيل متعلقة بالصفقة.

وتبلغ مساحة المشروع 1695 فداناً (الفدان يساوي 4200 متر)، وتقع بين مشروعي “الرحاب” و”مدينتي”، الخاصين بمجموعة “طلعت مصطفى القابضة”.

وكشف أحد الأشخاص المطلعين على الملف لـ”اقتصاد الشرق”، أن “مستثمراً محلياً” تقدم بالعرض، مشيراً إلى أنه “كاش وليس بالتقسيط على 5 سنوات مثل بعض العروض الأخرى التي تلقيناها، لذا سيكون هناك نسبة خصم قد تصل إلى 40% من قيمة الأرض التي تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه”، مشيراً إلى إمكانية الإعلان عن التفاصيل “خلال أيام”.

وتمتلك “الشركة القابضة للتشييد والتعمير” الحكومية نحو 72.25% من أسهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، التي يبلغ رأسمالها 334 مليون جنيه تقريباً، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 16.2 مليار جنيه، بإغلاق السهم أمس الأحد عند 12.12 جنيه مرتفعاً 11%.