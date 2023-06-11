مصر: التضخم الأساسي السنوي يرتفع إلى 40.3% في مايو

قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 40.3 بالمئة خلال مايو/أيار الماضي من 38.6 بالمئة في أبريل/نيسان السابق له.

ويقيس التضخم الأساسي، بحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، معدل التغير في الأسعار خلال فترة زمنية (التضخم) باستبعاد الأسعار عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 2.9 بالمئة في مايو/أيار الماضي مقابل 1.7 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، وفق بيان البنك المركزي المصري.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو/أيار الماضي من 30.6 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة يوم أمس السبت.

وكان معدل التضخم تباطأ في أبريل/نيسان الماضي لأول مرة منذ عدة أشهر، لكنه عاد للارتفاع في مايو/أيار الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60 بالمئة على أساس سنوي.

وتعاني مصر -المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد- من ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وأيضا نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعدما خفضت الحكومة العملة المحلية أكثر من مرة خلال عام.

ولتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار مدته 46 شهر، لكنها لا تزال تنتظر مراجعة أولى من الصندوق كان مقرر لها أن تُجرى في مارس/آذار الماضي -لكن تم تأجيلها- للحصول على الشريحة الثانية من التمويل.

وتراهن مصر أيضاً على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، لتوفير السيولة الدولارية، وتعمل حاليا على تسريع تنفيذه.