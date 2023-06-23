مصر، ما اعفاءات القطاع العام التي تتجه الحكومة لإلغائها؟

وافق مجلس الوزراء المصري، حديثاً، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم كلياً أو جزئياً والمقررة للقطاع العام على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بهدف المساواة بين القطاع العام والخاص.

ونشر موقع (سي إن بي سي عربية)، ليل أمس الخميس، تقريراً مصوراً سلط فيه الضوء على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع العام والتي تعتزم مصر إلغائها.

وقال التقرير “في مصر محاولات حثيثة نحو مساواة القطاع العام بالخاص فيما يتعلق بالضرائب وبعض التكاليف التي كان يتميز بها القطاع العام بأنه معفى منها وهو ما كان يمثل كثير من الشكاوى للقطاع الخاص فيما يتعلق بالتكاليف”.

مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للقطاع العام

كان القطاع العام مميزاً عن القطاع الخاص قبل هذا المشروع من القانون ويتمتع ببعض الإعفاءات منها بعض الإعفاءات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة للخدمات والسلع المتمثلة بـ 14 بالمئة، والضرائب العقارية وهي 10 بالمئة، وكذلك تعريفات متعلقة بالاستيراد كانت تعفى منها شركات القطاع العام

وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويلات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وهي توفير تكافئ الفرص بين القطاعين العام والخاص، ووقف الإعفاءات الضريبية تحديداً شركات الدولة والقوات المسلحة، كما تعهدت الحكومة بنشر تقرير شامل للضرائب سنوياً بما في ذلك الإعفاءات التي تقدمها للشركات والجهات المختلفة ومن بين هذه الإعفاءات أيضاً تلك التي لها علاقة بالمرافق.

تسهيلات مقدمة للقطاع الخاص

تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بين 60 – 65 بالمئة خلال ثلاث سنوات وهو ما يستلزم توفير تسهيلات أكبر من قبل الحكومة المصرية وهو ما أقبلت عليه في الفترة الماضية من خلال بعض التسهيلات التي قدمتها للشركات ورغبة في مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد من خلال مثلاً برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى من خلاله إلى طرح 32 شركة في السوق إما لمستثمر استراتيجي وإما في البورصة المصرية وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الخاص

وكل ذلك ينضم تحت وثيقة ملكية الدولة، وإقرار الرخصة الذهبية لتسهيل إنشاء الشركات، وفتح تملك العقارات للأجانب بعد أن كان أمراً صعباً على الأجانب.

ويبلغ حجم القطاع الخاص في مصر، بحسب مجلس الوزراء، يمثل 75 بالمئة من الاقتصاد المصري، ويعمل في القطاع الخاص نحو 25 مليون عامل في أكثر من ثلاثة ملايين منشأة، وأغلب هذه المشاركة هي في قطاع خاص غير رسمي.

وبالتالي هذا الأمر يضيف مزيد من الضغوط على الدولة خصوصاً أن هذا الأمر يغيب عن رؤية الحكومة ودفع الضرائب التي تسعى الحكومة لتكون مصدراً كبيراً للدخل.

مشروع لإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة

وافق مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك في وقت تواجه فيه أكبر دولة عربية من حيث السكان نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، وتسعى إلى تشجيع كل من الأجانب والمواطنين على زيادة الاستثمار.

وقال مجلس الوزراء في بيان، الأربعاء، إن “الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها”.

وأضاف أن بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات الضريبية “دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها”.

ويتردد مستثمرون أجانب في ضخ الاستثمارات بمصر مدفوعين بالقلق من أن الشركات المملوكة للدولة، تمتلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات.

وكان صندوق النقد الدولي حث مصر على المساواة بين القطاعين العام والخاص وذلك في اتفاق أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022 لتقديم دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتعفي الدولة بعض المؤسسات من ضرائب القيمة المضافة للسلع والخدمات بموجب قانون صدر في العام 2016، ومن الضرائب العقارية بموجب مرسوم صدر في 2015، ومن الضرائب على الدخل بموجب قانون صدر عام 2005، ومن تعريفات الاستيراد بموجب قانون صدر عام 1986.

ولا يزال مشروع القانون الجديد يتطلب موافقة مجلس النواب (البرلمان) والرئيس لتمريره.