فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر.. بسبب الحرارة المرتفعة، رقم غير مسبوق لاستهلاك الكهرباء

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

سجلت شبكة الكهرباء في مصر أقصى أحمال في تاريخها مع بلوغها 34650 ميغاواط خلال ساعات الذروة الأحد، وذلك مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية، لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة. وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية نحو 9800 ميغاواط.

ووفق بيان، قال وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، محمد شاكر، إن الوزارة تتابع كافة الاحتياجات الكهربائية أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن على مدار الساعة وتطبيق “طوارئ الكهرباء” الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.

وفي تصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إنه يجب على المواطنين مراقبة استهلاك أجهزة تسخين المياه وغيرها، خاصة وأن استهلاكها من الكهرباء يكون كبيرًا، محذرًا المواطنين من ترك الأجهزة مرتبطة بالكهرباء في حال عدم استخدامها، مؤكدًا أنه في مثل هذه الظروف فإن ترك الأجهزة مرتبطة بالتيار الكهرباء يحمل خطورة كبيرة.

وأكد، أن وزارة الكهرباء ملتزمة بخطة الحكومة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء. مشيراً إلى أن الأحمال وصلت يوم الأحد نحو 34650 ميغاواط، وهذا الرقم قياسي وتاريخي ولم تصل إليه الشبكات من قبل، لافتًا إلى وجود فائض يقدر بنحو 10 آلاف ميغاواط.

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