مصر: استهداف العقار للخارج لتوفير النقد الأجنبي

أفاد تقرير إعلامي رسمي، مساء الأحد، أن الحكومة المصرية تستهدف النهوض بنشاط تصدير العقارات من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي الذي تعاني مصر من شحه.

وقال التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعرض، في اجتماع عقده اليوم (أمس الأحد)، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ عدداً من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ووليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وعبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ووائل زيادة المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال “مدبولي” إن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريباً، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.

وأضاف سعد إن الاجتماع أكد أيضاً ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.

واستعرض الاجتماع، بحسب التقرير، عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.

وناقش الاجتماع أيضاً مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.

أزمة سيولة

يأتي ذلك في ظل ما تعانيه مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان من شح في العملة الصعبة، في وقت تراجعت فيه تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو/تموز 2022 إلى مارس/آذار 2023، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري الذي قال إن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى نحو 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مبادرات الحكومة المصرية

أطلقت الحكومة المصرية مؤخرا مبادرات متنوعة لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على ضخ أموالهم بالعملة الصعبة إلى السوق المحلية.

ومن أشهر المبادرات التي تم إطلاقها تلك التي تسمى مبادرة “سيارات المصريين في الخارج” وانطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبموجب تلك المبادرة كان يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.

وكانت تستهدف المبادرة، بحسب تقرير لبي بي سي، جمع نحو 2.5 مليار دولار، لم تجمع سوى 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها يوم 14 مايو/أيار الماضي.

وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة في 30 يوليو/تموز الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم فتح باب التسجيل على مواقع الوزارة للمشاركة في المبادرة اعتباراً من 14 أغسطس/ آب الجاري، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من عمر 19 وحتى 30 سنة، وكذلك لمن تجاوزوا 30 سنة لتسوية موقفهم التجنيدي.

ونوهت إلى أنه لن يتم السماح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

ويحتاج تطبيق هذه المبادرة إلى تعديل تشريعي بقانون الخدمة العسكرية من المنتظر إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد عودة البرلمان من إجازته الصيفية.

14 مليون مصري بالخارج

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي، منتصف يوليو/تموز الماضي، أن العدد الرسمي للمصريين في الخارج يصل إلى 14 مليون، منهم نسبة كبيرة من رجال الأعمال في مجالات الطاقة والتصدير والاستيراد والطب، والصيدلة”.

وتفيد التقارير الواردة أن سعر صرف اليورو في السوق السوداء تخطى 41 جنيهاً، بينما السعر الرسمي بالبنوك لم يصل إلى 34 جنيهاً.

كذلك وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 40 جنيها بينما سعره في البنوك ثابت منذ فترة عند نحو 31 جنيها للدولار.

وفقد الجنيه المصري ما يزيد على 50 بالمئة من قيمتها، إلا أن ذلك لم يقضِ بشكل كامل على الفارق بين سعر الصرف الرسمي والأسواق الموازية.

حلول مؤقتة

قال المحلل الاقتصادي عبد اللطيف وهبة في حديث لبي بي سي إن الحكومة المصرية تطلق مثل هذه المبادرات كمحاولة لجمع العملة الصعبة بأي وسيلة.

وأوضح أن تلك الحلول مؤقتة تلجأ إليها الحكومة، ولكن الحل النهائي لتدبير الاحتياجات اللازمة من العملة الصعبة لم تصل إليه السلطات المصرية بعد.

وأكد أن مبادرة سيارات المصريين في الخارج تعد من أفضل المبادرات التي أطُلقت لأنها عملت على حل الكثير من المشكلات والعراقيل التي واجهت هذا القطاع المهم خلال السنوات السابقة بشأن إنزال سياراتهم الشخصية لبلادهم، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات في مصر.

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية تلك المبادرة والرغبة الحقيقية من المصريين بالخارج للاستفادة منها بحسب ما عبر الكثير منهم، فهناك مشكلات كثيرة ظهرت عند تطبيق المبادرة أهدرت فرصة استفادة قطاع أكبر منها.

ونوه إلى أنه على سبيل المثال من المشكلات التي واجهت المبادرة اشتراطها أن من يرغب في الاستفادة منها يكون مقيما لأكثر من 6 أشهر في الخارج، وهذا اتضح أنه شرط غير واقعي وتم تعديله، لأنه من الممكن أن يكون الشخص قد وصل للدولة المقيم بها في الخارج منذ شهر أو أقل مثلا ولكن وضعه مستقر ولديه وظيفة وإقامة، متسائلا ما المانع من استفادته بالمبادرة، بحسب وهبة.

وانتقد المقترح الذي أطلقه أحد أعضاء مجلس النواب بإلزام المصريين بالخارج بتحويل نصف رواتبهم شهريا إلى داخل البلاد لحل أزمة شح النقد الأجنبي.

وأضاف “أن مثل تلك المقترحات غير المنطقية حتى إذا لم يتم تطبيقها على أرض الواقع فمجرد إطلاقها من أشخاص محسوبين على السلطة وتداولها في الإعلام فإن ذلك يسيء للاقتصاد المصري ويعطي انطباعا أن الحكومة عجزت عن إيجاد حلول لتدبير العملة الصعبة.”

خلق الثقة

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، في حديث لبي بي سي أيضاً، إن الأزمة الاقتصادية العالمية وهروب الأموال الساخنة للخارج هو ما دفع الحكومة في مصر إلى البحث عن حلول لتدبير العملة الأجنبية.

وأوضح “البهواشي” أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي من المنتظر أن تعوض الجزء الذي لم تحققه مبادرة السيارات، وذلك لكثرة عدد المصريين الموجودين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأجنبية يحتاجون لتسوية الموقف التجنيدي، كما أن المبلغ المحدد للتسوية ليس كبيراً عليهم.

وأضاف أن الحكومة كذلك ترغب من وراء تلك المبادرات خلق ثقة لدى المواطن العامل بالخارج نحو اقتصاد بلاده، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مستهدفة جمع أموال المصريين بالخارج وتحويلها للداخل من خلال المنظومة المصرفية الرسمية.