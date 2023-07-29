أعلن رئيس شركة أفتوفاز لصناعة السيارات الروسية مكسيم سوكولوف، حديثاً، أن شركته تخطط لاستئناف إنتاج سيارات لادا في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقال سوكولوف، في كلمة خلال إحدى جلسات منتدى روسيا – إفريقيا، الذي استضافته مدينة سان بطرسبورغ يوم الخميس الماضي، إن “شركة “أفتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصنع شركة “الأمل” في مصر”.

وأكد، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية “مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك”.

وأضاف “نتوقع أيضًا أن تصبح مصر وشريكتنا شركة “الأمل”، مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها”.

ونظمت شركة “لادا” معرضاً لطرازاتها الجديدة على هامش القمة الروسية – الأفريقية في سان بطرسبورغ.

ووضع المنظمون السيارات في منطقة مفتوحة أمام مبنى إكسبوفوروم حيث أقيمت القمة، وتم عرض طرازات جديدة مثل “نيفا” و”ترافل” و”ليجيند” و”غرانتا” و”فيستا إس دبليو”.

وكانت شركة رينو الفرنسية تمتلك حصة بنحو 68 بالمئة في شركة “لادا أفتو هولدينغ”، المالكة لشركة “أفتوفاز” الروسية، وتمتلك “رينو” حصة في “لادا أفتو هولدينغ” بالشراكة مع الشركة الروسية الحكومية “روستيخ”.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، بما في ذلك “رينو”، من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الشركات لن يبقى فارغا وسيتم ملؤه من قبل شركات من دول أخرى.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في يونيو/حزيران 2022، أن الأصول الروسية المملوكة لمجموعة “رينو” انتقلت إلى عهدة الحكومة الروسية، بما في ذلك انتقلت حصة “رينو” في أفتوفاز الروسية (الشركة المصنعة لسيارات لادا) البالغة 67.69 بالمئة إلى ملكية الحكومة الروسية متمثلة بمعهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات “نامي”.