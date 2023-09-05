مصر، ارتفاع مستوى التفاؤل لدى الشركات

أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن “إس أند بي جلوبال” أن التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بقي معتدلاً خلال شهر آب / أغسطس، إذ واصلت الشركات الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.

ونتيجة لذلك ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد، وفق المسح الذي تجريه “إس أند بي جلوبال” على شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضات متواضعة نسبياً في النشاط والطلبات الجديدة في فترة الدراسة الأخيرة. وفي حين ظلت الانخفاضات واسعة النطاق في جميع القطاعات المشمولة بالدراسة، بسبب ضعف الظروف الاقتصادية في الداخل والخارج على حد سواء، فقد كانت هناك إشارات متكررة إلى انتعاش الطلب في السوق. وعلى الرغم من ذلك، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن جولة أقوى من تضخم التكاليف قد أدت إلى تقييد الإنتاج، حيث أدى ضعف أسعار الصرف ومشكلات توريد المواد الخام وضغوط الأجور إلى أسرع زيادة في نفقات الأعمال في خمسة أشهر. ونتيجة لذلك، ازدادت حدة انخفاض النشاط التجاري بأسرع معدل منذ شهر أيار / مايو، على الرغم من أنه لا يزال متواضعاً ومن بين أضعف المعدلات المسجلة في سلسلة الانخفاض الحالية المستمرة لعامين. وأدى تسارع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى جولة أقوى من ارتفاع أسعار البيع في شهر أغسطس. وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال 15 شهراً في بداية الربع الثالث، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج بقوة بشكل عام.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الإقتصاديين في “اس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس” إن “مؤشر مديري المشتريات في مصر واصل الاقتراب من مستوى 50 نقطة المحايد في أغسطس. وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في عامين إلى جانب قراءة شهر تموز / يوليو، حيث انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متواضعة، بينما ازدادت معدلات التوظيف والمخزون. وتشير النتائج إلى أن القطاع شهد استقراراً إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش”.