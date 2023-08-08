مصر: ارتفاع العجز في الميزان التجاري

ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر مايو/أيار 2023 بنسبة 4.3 بالمئة ليسجل 3.74 مليارات دولار مقابل 3.57 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في نشرته الشهرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 20.9 بالمئة مسجلة 3.38 مليارات دولار خلال مايو الماضي مقابل 4.28 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.

وأضاف الجهاز، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 9.4 بالمئة لتبلغ 7.12 مليارات دولار مقابل 7.85 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وتعاني مصر منذ أكثر من عام من نقص في السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد فيما تعتمد البلد الشمال إفريقي بشكل كبير على الاستيراد وهي أكبر مستورد للقمح عالمياً.