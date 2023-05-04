مصر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34.551 مليار دولار في أبريل

كشف البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بلغ 34.551 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل المنصرم، مقارنة بمستواه السابق الذي بلغ 34.447 مليار دولار في آذار/مارس الماضي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في الأول من أيار/مايو، عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.008 مليار دولار في مزاد، بمتوسط عائد 4.9%.

كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرنا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.