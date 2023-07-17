مصر: إلغاء زيادة أسعار السجائر

أكد رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري إبراهيم صبحي الإمبابي، ليل أمس الأحد، أن شركة فيليب موريس مصر أوقفت تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار عدد من منتجاتها والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من أمس الأحد.

وتصنع فيليب موريس، شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم، منتجاتها في مصر من خلال شراكة مع الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، وتبلغ حصتها الشرقية 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى. وتعد الشرقية للدخان المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر وتمتلك الحكومة غالبيتها 50.5 بالمئة.

وقال إبراهيم الإمبابي، في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق من أمس الأحد قبل الإعلان عن إلغاء قرار رفع الأسعار، إن ارتفاع اسعار السجائر بصورتها الحالية أصبح شئناً خارجاً عن السيطرة، موضحاً أن ما يحدث في سوق السجائر يعد تهريجاً، وأن الحكومة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر في السوق.

وأضاف الإمبابي أن الزيادة التي تم عرضها لإضافتها على السجائر كانت لا تتعدى 2 جنيه وليس 30 جنيهاً، ولكن هذه الزيادة تدخل جيوب التجار وليس الدولة، مشيرا إلى أن أقل سعر لعلبة السجائر تصل للمستهلك تبلغ 24 جنيها وتباع بـ 45 جنيها، مؤكدًا أن أسعار السجائر مكتوبة على العلبة ولكن بالباركود.

وكانت الشركة المتحدة للتبغ، الحاصلة على رخصة فيليب موريس المصنعة للسجائر الأجنبية في مصر، قد أعلنت عن رفع أسعار منتجاتها رسمياً اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة جنيهات للعبوة، بعد نحو مائة يوم من زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر، يوم 6 إبريل/ نيسان الماضي.

ورفعت “المتحدة للتبغ” أسعار سجائر “ميريت” بأنواعها من 59 إلى 64 جنيهاً للعبوة (20 سيجارة)، وسجائر “مارلبورو أحمر وغولد” من 54 إلى 59 جنيهاً، و”مارلبورو كرافت” بأنواعها من 44 إلى 49 جنيهاً، و”إل إم” بأنواعها من 39 إلى 42 جنيهاً.

وشهدت أسعار بيع السجائر، مؤخراً، قفزات كبيرة في الأسواق المصرية بنسبة زادت على النصف مقارنة مع أسعارها الرسمية المعلنة، وذلك على خلفية تفاقم أزمة نقص المعروض منها، وتخزينها من جانب التجار لرفع أسعارها، وسط غياب تام لأجهزة الرقابة، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك.

وزادت أسعار بيع السجائر الشعبية، بشكل غير رسمي، مثل سجائر “كليوباترا سوفت كوين” و”كليوباترا بوكس” و”كليوباترا سوبر” و”كليوباترا بلاك” و”ماتوسيان سوبر” و”بوسطن بلمونت” ومونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) و”مونديال سويتش” من 24 إلى 40 جنيهاً للعبوة.

وتستحوذ الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” على حصة سوقية تبلغ نحو 70 بالمئة بالمئة من صناعة السجائر في مصر، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية، وتملك الحكومة المصرية حصة 50.5 بالمئة من أسهمها عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1 بالمئة على اتحاد العاملين المساهمين، و41 بالمئة هي أسهم حرة التداول في البورصة المصرية.