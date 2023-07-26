ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن لجنة الصحة انتهت إلى 4 توصيات متفق عليها بالكامل، احداها إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف رشوان خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

ضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، وفقا لأحد النظم الدولية، مضيفًا: «هذا أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر؛ لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر».

إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.

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